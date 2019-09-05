Женщина пожертвует львиную долю своего роскошного бюста онкобольным

Несмотря на то, что природа щедро наградила ее монументальным бюстом размера L, Элис пребывает на гране нервного срыва. Из-за чрезмерно большой груди, женщина страдает от хронических болей в спине, которые существенно ограничивают ее в движении и практически парализуют всю ее жизнь.

В свои 26 лет Элис с трудом справляется с повседневными домашними делами и заботой о маленькой дочке. В интервью британского порталу KentLive женщина поведала, что только за последний год ее грудь увеличилась на четыре размера и все еще продолжает расти.

Ситуация стала настолько критична, что Вискин решилась лечь под нож хирурга. С помощью операции женщина надеется уменьшить грудь как минимум на 8 размеров, до чашечки DD или Е, которые на ее взгляд являются самыми оптимальными.