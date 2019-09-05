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Женщина пожертвует львиную долю своего роскошного бюста онкобольным

Элис Вискин, жительница британского города Дартфорд, является живым опровержением пословицы про то, что своя ноша не тянет.

Несмотря на то, что природа щедро наградила ее монументальным бюстом размера L, Элис пребывает на гране нервного срыва. Из-за чрезмерно большой груди, женщина страдает от хронических болей в спине, которые существенно ограничивают ее в движении и практически парализуют всю ее жизнь.

В свои 26 лет Элис с трудом справляется с повседневными домашними делами и заботой о маленькой дочке. В интервью британского порталу KentLive женщина поведала, что только за последний год ее грудь увеличилась на четыре размера и все еще продолжает расти.

Ситуация стала настолько критична, что Вискин решилась лечь под нож хирурга. С помощью операции женщина надеется уменьшить грудь как минимум на 8 размеров, до чашечки DD или Е, которые на ее взгляд являются самыми оптимальными.

Планируется, что сама операция по уменьшению груди продлиться четыре часа, и еще месяц понадобится Элис для полного восстановления. Несмотря на то что шансы на успех операции составляют 90%,по словам доктора существует небольшая вероятность того, что грудь продолжит расти, тем не менее Элис настроена оптимистично. Хотя и знает, что жертв избежать не удастся. Помимо излишков молочной железы, ей придется распрощаться и со своими сосками, на место которых будут пришиты искусственные.

Но похоже женщину это не останавливает, она рада, что наконец-то сможет не только избавиться от ненавистной ноши, но и принести пользу обществу. Ведь остатки удаленных мягких тканей своих молочных желез она собирается пожертвовать женщинам с заболеванием рака груди, которым после мастэктомии требуются донорские ткани для проведения операции по реконструкции бюста.

Текст: Дарья Кириченко

Фото: vostock-photo, Facebook

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