Женщина пожертвует львиную долю своего роскошного бюста онкобольным

Несмотря на то, что природа щедро наградила ее монументальным бюстом размера L, Элис пребывает на гране нервного срыва. Из-за чрезмерно большой груди, женщина страдает от хронических болей в спине, которые существенно ограничивают ее в движении и практически парализуют всю ее жизнь.
В свои 26 лет Элис с трудом справляется с повседневными домашними делами и заботой о маленькой дочке. В интервью британского порталу KentLive женщина поведала, что только за последний год ее грудь увеличилась на четыре размера и все еще продолжает расти.
Ситуация стала настолько критична, что Вискин решилась лечь под нож хирурга. С помощью операции женщина надеется уменьшить грудь как минимум на 8 размеров, до чашечки DD или Е, которые на ее взгляд являются самыми оптимальными.
Планируется, что сама операция по уменьшению груди продлиться четыре часа, и еще месяц понадобится Элис для полного восстановления. Несмотря на то что шансы на успех операции составляют 90%,по словам доктора существует небольшая вероятность того, что грудь продолжит расти, тем не менее Элис настроена оптимистично. Хотя и знает, что жертв избежать не удастся. Помимо излишков молочной железы, ей придется распрощаться и со своими сосками, на место которых будут пришиты искусственные.
Но похоже женщину это не останавливает, она рада, что наконец-то сможет не только избавиться от ненавистной ноши, но и принести пользу обществу. Ведь остатки удаленных мягких тканей своих молочных желез она собирается пожертвовать женщинам с заболеванием рака груди, которым после мастэктомии требуются донорские ткани для проведения операции по реконструкции бюста.
Текст: Дарья Кириченко
Фото: vostock-photo, Facebook
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