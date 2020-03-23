Анфиса Чехова рассказала о перенесенной операции на ногах
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Фото: Instagram
Анфиса Чехова рассказала в Instagram, что у нее были проблемы с венами на ногах. Она обратилась за помощью к флебологу. специалист посоветовал телеведущей сразу же сделать операцию.
Анфиса призналась, что боится врачей и особенно наркоза, но в этот раз она перенесла его нормально.
«Наркоз прошел хорошо. Обычно я дерусь с врачами, а тут этого не случилось, операция прошла хорошо», — рассказала Анфиса Чехова. Она также поведала, что в форму пришла быстро, и уже вечером могла думать и о других делах — не только о здоровье.
Проблемы с ногами — не единственное слабое место 42-летней телезвезды. Ранее она признавалась подписчикам, что у нее болит позвоночник: у нее диагностировали протрузию шейного отдела, что сказалось на памяти и эмоциональном настрое.
Теперь у Анфисы есть помощница, которая следит за ее планами на день и все вовремя напоминает, сообщает «СтарХит».
Фото и видео: Instagram
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