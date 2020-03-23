Анфиса Чехова рассказала о перенесенной операции на ногах

Анфиса Чехова рассказала в Instagram, что у нее были проблемы с венами на ногах. Она обратилась за помощью к флебологу. специалист посоветовал телеведущей сразу же сделать операцию.

Анфиса призналась, что боится врачей и особенно наркоза, но в этот раз она перенесла его нормально.

«Наркоз прошел хорошо. Обычно я дерусь с врачами, а тут этого не случилось, операция прошла хорошо», — рассказала Анфиса Чехова. Она также поведала, что в форму пришла быстро, и уже вечером могла думать и о других делах — не только о здоровье.