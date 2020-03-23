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Анфиса Чехова рассказала о перенесенной операции на ногах

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram

Телеведущая регулярно посещает врачей, чтобы следить за здоровьем и вовремя выявлять возможные болезни. Очередной визит в медицинский кабинет закончился для Анфисы операцией.

Анфиса Чехова рассказала в Instagram, что у нее были проблемы с венами на ногах. Она обратилась за помощью к флебологу. специалист посоветовал телеведущей сразу же сделать операцию.

Анфиса призналась, что боится врачей и особенно наркоза, но в этот раз она перенесла его нормально.

«Наркоз прошел хорошо. Обычно я дерусь с врачами, а тут этого не случилось, операция прошла хорошо», — рассказала Анфиса Чехова. Она также поведала, что в форму пришла быстро, и уже вечером могла думать и о других делах — не только о здоровье.

Проблемы с ногами — не единственное слабое место 42-летней телезвезды. Ранее она признавалась подписчикам, что у нее болит позвоночник: у нее диагностировали протрузию шейного отдела, что сказалось на памяти и эмоциональном настрое.

Теперь у Анфисы есть помощница, которая следит за ее планами на день и все вовремя напоминает, сообщает «СтарХит».

Фото и видео: Instagram

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