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Анфиса Чехова: что должен делать мужчина, чтобы похудела его женщина

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Фото из Instagram Анфисы Чеховой
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40-летняя Анфиса Чехова рассказала, что помогло ей избавиться от зависимости.

В канун 8 Марта известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с редактором сайта «Летидор» своим опытом похудения. Звезда, испытавшая множество способов и сбросившая не один десяток килограммов, уверена: все дело в зависимости от еды, от которой ей удалось избавиться. Помимо сна, режима и правильного питания, немаловажную роль в этом процессе играет мужчина.

«Для начала нужно посмотреть на себя и сказать своим проблемам в лицо: "Вот он я, я принимаю себя таким, какой я есть, я себе друг, а не враг, я перестаю себя ненавидеть, издеваться над собой, а начинаю быть с собой в согласии". Тогда килограммы тают намного быстрее, чем когда ты в бесконечном стрессе, ненависти, боли, злости, в обиде на всю свою жизнь. Ты стараешься, стараешься, а вес стоит. <...> Бесконечно запихивая в себя еду, они тем самым себя наказывают, потому что из любви к себе никогда не будешь загружать в себя столько гадостей. Это такое постоянное подтверждение, что я толстый и безвольный. По сути, это люди, которые без конца себя унижают и наказывают», — уверена Анфиса.

«К сожалению, мужчины полны комплексов и чаще предпочитают гнобить свою девушку, критиковать ее. Они думают, что иначе девушка сядет на шею, у нее повысится самооценка, она станет что-то требовать. <...> Критика и негативная энергия никогда никого не развивали», — рассказала она.

«Мужчина может помочь в любом вопросе. Чтобы у вас была счастливая, довольная жизнью женщина, ею нужно восхищаться, ее нужно хвалить. <...> К сожалению, сильных внутренне мужчин и женщин не так много. Женщинам кажется, что они сильные, но на деле тащить на себе весь мир – это не сила женщины, это сила мужчины. Поэтому мы истязаем друг друга разными комплексами, мучаем, выплескиваем их друг на друга. Мало кто превозносит свою женщину, а надо бы... <...> Лучшее, что могут сделать мужчины и женщины для своих отношений, — это уважительно относиться друг к другу», — уверена она.

Фото: globallookpress, instagram

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