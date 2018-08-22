Анастасия Волочкова попала в больницу в Греции из-за травмы ноги

«Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень. Камень, с морскими ежами… Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных! Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом. Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах… Это свойственно в моей профессии», — поведала Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).