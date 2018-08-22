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Анастасия Волочкова попала в больницу в Греции из-за травмы ноги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова

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42-летняя Анастасия Волочкова была госпитализирована во время отдыха на острове Корфу, но, к счастью, все быстро обошлось.

У поклонников балерины Анастасии Волочковой появился повод для переживаний — звезда сообщила в своем микроблоге, что была госпитализирована во время отдыха в Греции. Оказалось, все дело в морском еже, на которого неосторожно наступила Анастасия, купаясь в море. Она подробно рассказала, что же с ней произошло, и пожаловалась на боль и перебинтованную ногу.

Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.🙈 Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила 🐝 пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..🙈 Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!🙏🏻 А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!🙈 Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.🙏🏻 Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..🤣💃🏼 Это свойственно в моей профессии.💃🏼 Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.😊 Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.😊 Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею🤣 Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!🌴😊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень. Камень, с морскими ежами… Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных! Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом. Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах… Это свойственно в моей профессии», — поведала Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Ее подписчики, как всегда, разделились на два лагеря. Одни пожалели артистку и пожелали ей скорейшего выздоровления, другие не преминули раскритиковать за неловкость: «Не спасли полупальцы — пятке тоже досталось», «Нельзя же только сидеть на шпагате все время и выставлять ноги в пластыре!», «Изувеченные ноги!! Настя, не жалеете Вы себя», «Настюша, берегите ножки, это же ваш хлеб!!», «До свадьбы заживет!! Но лучше поберечься».

Фото и видео: Instagram

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