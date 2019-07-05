Американские врачи остаются сексистами: они считают, что мужчины — лучшие хирурги, а женщины преуспевают в другом

Команда изучила ответы 42 000 врачей на общепризнанный тест на предвзятость и обнаружила, что большинство из них связывают мужчин с «карьерой» и «хирургией», а женщин с «семьей» и «семейной медициной».

Данные показывают, что менее 20 процентов американских хирургов — женщины.

По другим данным недавнего исследования, в ортопедической хирургии, одной из самых прибыльных областей медицины, мужчины зарабатывают в среднем 370 000 долларов в год, а женщины — около 320 000 долларов.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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