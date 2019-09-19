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Появился портативный сканер для диагностики рака кожи в домашних условиях

Даже лучшие дерматологи не могут поставить диагноз“рак кожи”на глаз. Для этой цели им необходимы как минимум скальпель и микроскоп. Однако ученые из американского Технологического института Стивенса разработали принципиально новый метод диагностики - портативный сканер, который позволит не только обнаружить кожные поражения невооруженным глазом, но и определить, являются ли они злокачественными или доброкачественными.

Принцип работы портативного сканера заключается в использовании излучения миллиметровых волн - тех же коротковолновых лучей, на которых основано действие сотовых телефонов и сканеров безопасности аэропорта.

Говоря простым языком, эти волны способны проникать в одни предметы и отталкиваться от других. Также как металические поверхности отражают больше энергии, чем наше тело, так и раковые опухоли отражают более калиброванную энергию, чем здоровая кожа. Это позволяет идентифицировать пораженную раком ткань путем поиска участков кожи с отражательной способностью.

Эффективность своего метода, авторы исследования изучали на образцах тканей для биопсий, предоставленных им хирургами Университетского медицинского цента Хакенсек.

Для этого они использовали кастомизированную антенну, которая помогала воспроизводить высокоразрешенное изображение взятых на биопсию тканей и позволяла обнаруживать даже самые маленькие опухоли с такой же точностью, что и лабораторные исследования.

Ученым удалось увидеть, что раковые клетки отражали приблизительно на 40 процентов более калиброванную энергию, чем здоровые ткани, доказав тем самым, что отражательная способность миллиметровой волны является надежным маркером злокачественных тканей.

Портативный сканер подходит не только для домашнего , профессионального применения. Так как миллиметровые волновые лучи обладают способностью проникать под кожу, это позволяет сканеру воспроизводить трехмерную картинку опухоли в режиме реального времени. Что, в свою очередь, исключает необходимость множественных биопсий, которые берутся хирургами методом проб и ошибок для полного удаления тканей, поврежденных раковыми клетками. С помощью нового прибора количество ненужных биопсий может быть сокращено почти на 50%.

Сейчас авторы изобретения работают над созданием непосредственно самого портативного устройства, в которое будет помещен сканер. Планируется, что это будет небольшой девайс по типу мобильного телефона, который после сертификации поступит на продажу в крупные аптечные сети.