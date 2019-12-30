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Американские ученые изобрели аппарат для бесконтактного УЗИ

Ученые из Массачусетского технологического института (МИТ) создали альтернативу традиционному аппарату ультразвукового исследования. О своем новом изобретении ученые рассказали в журнале Nature in Light: Science and Applications.

Сегодня для проведения ультразвуковых исследований используются контактные датчики, прототип которых был создан еще в 1956 году. При прикосновении к телу они излучают высокочастотные звуковые импульсы и формируют изображение. Как сообщается в пресс-релизе, инженеры МИТ изобрели новую, безопасную для глаз и кожи, лазерную ультразвуковую систему, которая способна формировать изображения внутренних органов человека дистанционно, без контакта с телом. Тестирование новой технологии проходило в три этапа. Во время первого этапа ученые применяли лазер для получения изображений металических предметов, которые были встроены в желатиновую смесь, по характеристикам похожую на жидкость, содержащуюся в человеческой коже.

На втором этапе тестирования использовались иссеченные ткани животных, которые имеют более тонкие границы между мышцами, жиром и костью.
И, наконец, на завершающем этапе тестирование прибора проводилось непосредственно на человеке. Эксперименты проводились на добровольцах по протоколу, одобренному Комитетом МИТ по использованию человека в качестве экспериментального субъекта.

Для создания изображений исследователи сосредоточили тестируемый дистанционный лазер на предплечьях добровольца на расстоянии полуметра. Один лазер на расстоянии генерировал звуковые волны, которые «отскакивали» по телу, тогда как второй - также дистанционно обнаруживал отраженные волны, которые в дальнейшем формировались в изображение, подобно обычному ультразвуку.

По данным исследования, новый прибор способен формировать четкую картинку жиров, мышц и тканей человека, расположенных на 6 сантиметров глубже кожи. Эти изображения сравнимы со снимками, сгенерированными с помощью коммерческих контактных ультразвуковых датчиков.

Фото: Vostock-photo

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