Американские ученые изобрели альтернативу хирургическим швам и скрепкам

Новый подход заключается в использовании лазера и золотого наностержня, которые создают шелковый уплотняющий слой для сращения хирургических разрезов. Мягко воздействуя на кожу, лазер активирует наностержень таким образом, что он нагревается и начинает мягко расплавлять близлежащие шелковые волокна. Далее эти волокна вступают во взаимодействие с кожным коллагеном и сливаются в единое целое. Затем лазерный луч выключают, а ткани тела оказываются вплетенными в шелковые волокна, создавая прочную связь.

Предполагается, что новое средство поможет “запечатывать” ткани во время операций, затягивать раны, а также в ряде случаев повышать эффективность хирургических скрепок и шов. Кроме того, поскольку подобная герметизация непрерывно покрывает всю поверхность разреза, она может стать прекрасной профилактикой послеоперационных инфекций.

Эта технология уже была протестирована и доказала свою эффективность на небольших разрезах и ранах, однако в скором времени ученые надеятся найти для нее более серьезное применение.

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы инкорпорировать методику с применением наностержня в хирургические процедуры на внутренних органах. Маленькому наностержню уже предвещают большое будущее, так как его исключительные герметизирующие свойства позволяют устранить намокание и расхождение тканей в послеоперационный период, а также предотвратить возникновение инфекцию и ускорить процесс естественного заживления.