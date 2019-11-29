Результат на лице: американка показала дочь с «пятном Бэтмена» после операции в России

Помочь избавиться малышке с огромным родимым пятном согласились только в Краснодаре, когда медики за границей отказались от новорожденной пациентки. Первую операцию Луне провели в октябре. Сейчас девочка восстанавливается после нее, а счастливая мать поделилась с подписчиками в Instagram результатами работы российских врачей. На видео заметно, что лоб малышки уже чистый: вместо черного родимого пятна на нем заметен лишь небольшой шрам, который вскоре заживет.