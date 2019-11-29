passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Результат на лице: американка показала дочь с «пятном Бэтмена» после операции в России

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Луна с мамой

Фото: Instagram

Иностранка рада, что именно наши медики пришли на помощь ее малышке.

Жительница США Кэрол Феннер показала свою маленькую дочь Луну, которой в России провели первую операцию по удалению «пятна Бэтмена», покрывающее все лицо ребенка.

Помочь избавиться малышке с огромным родимым пятном согласились только в Краснодаре, когда медики за границей отказались от новорожденной пациентки. Первую операцию Луне провели в октябре. Сейчас девочка восстанавливается после нее, а счастливая мать поделилась с подписчиками в Instagram результатами работы российских врачей. На видео заметно, что лоб малышки уже чистый: вместо черного родимого пятна на нем заметен лишь небольшой шрам, который вскоре заживет.

«Я счастлива, что последовала материнскому инстинкту и приехала в Россию!» — рассказывает Кэрол Феннер.

Пластические хирурги Краснодара предложили инновационный метод лечения невуса. «Операция прошла успешно без каких-либо неожиданностей. Девочке провели фотодинамическую терапию и удалили невус на выбранном участке. На операцию, которая шла под местной анестезией, ушел час, - рассказывал сразу после процедуры исполнительный директор лазерной клиники Андрей Алексуткин.

Вторая операция состоится, когда кожа на очищенном участке лица заживет.

Фото и видео: Instagram, Daily Mail

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!