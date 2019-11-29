Результат на лице: американка показала дочь с «пятном Бэтмена» после операции в России
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Фото: Instagram
Жительница США Кэрол Феннер показала свою маленькую дочь Луну, которой в России провели первую операцию по удалению «пятна Бэтмена», покрывающее все лицо ребенка.
Помочь избавиться малышке с огромным родимым пятном согласились только в Краснодаре, когда медики за границей отказались от новорожденной пациентки. Первую операцию Луне провели в октябре. Сейчас девочка восстанавливается после нее, а счастливая мать поделилась с подписчиками в Instagram результатами работы российских врачей. На видео заметно, что лоб малышки уже чистый: вместо черного родимого пятна на нем заметен лишь небольшой шрам, который вскоре заживет.
«Я счастлива, что последовала материнскому инстинкту и приехала в Россию!» — рассказывает Кэрол Феннер.
Пластические хирурги Краснодара предложили инновационный метод лечения невуса. «Операция прошла успешно без каких-либо неожиданностей. Девочке провели фотодинамическую терапию и удалили невус на выбранном участке. На операцию, которая шла под местной анестезией, ушел час, - рассказывал сразу после процедуры исполнительный директор лазерной клиники Андрей Алексуткин.
Вторая операция состоится, когда кожа на очищенном участке лица заживет.
Фото и видео: Instagram, Daily Mail
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