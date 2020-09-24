Американец похудел на 77 килограммов в память о погибшем звездном баскетболисте

Пост в Сети лайкнули почти 80 тысяч человек. И это неудивительно: на выложенных в интернете кадрах изображен один и тот же юноша: на первом снимке запечатлен грустный подросток с большим лишним весом, на втором – счастливый парень с подтянутым тело и очаровательной улыбкой.

На обеих фотографиях американец позирует в форме команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Кристофер Уэрт решил заняться своим телом, вдохновившись успехами Коби Брайанта в его последнем матче в 2016 году.