Американец похудел на 77 килограммов в память о погибшем звездном баскетболисте
Фото: instagram.com/huertaweightgoals
Пост в Сети лайкнули почти 80 тысяч человек. И это неудивительно: на выложенных в интернете кадрах изображен один и тот же юноша: на первом снимке запечатлен грустный подросток с большим лишним весом, на втором – счастливый парень с подтянутым тело и очаровательной улыбкой.
На обеих фотографиях американец позирует в форме команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Кристофер Уэрт решил заняться своим телом, вдохновившись успехами Коби Брайанта в его последнем матче в 2016 году.
За это время он сбросил 77 килограммов и останавливаться не собирается. Молодой человек закончил университет, он начал встречаться с девушкой по имени Сидни и называет ее самой красивой женщине во всем мире.
Фото: instagram.com/huertaweightgoals
Своими успехами парень хвастается в Instagram, сейчас на него подписаны 2,7 тысячи человек.
Напомним, 41-летний американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения личного вертолета 26 января 2020 года. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
Фото: Instagram/ @huertaweightgoals
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