Аллергики в зоне риска: чем опасны старые подушки

Клещи или бытовая пыль могут спровоцировать аллергические реакции со стороны органов дыхания, круглогодичный аллергический ринит и даже бронхиальную астму, отметила Надежда Логина. «Бытовые клещи — это микроскопические существа, покрытые хитином. Под микроскопом они напоминают микропаучков, покрытых устрашающим панцирем. Панцирь состоит из хитина, а хитин — это сильный аллерген. Питаются эти микроскопические клещи эпидермисом человека, поэтому их местом обитания являются старые вещи, ковры, старые книги, постельные принадлежности. Они могут быть источниками заболеваний для людей с нарушенным иммунитетом», — объяснила она в беседе с «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, пуховые или перьевые подушки необходимо менять каждые 5 лет, не менее одного раза в год отдавать на чистку в специализированные организации, 1-2 раза в месяц проветривать на свежем воздухе, а также их следует ежедневно взбивать. При этом подушки с синтетическим наполнителем можно стирать самостоятельно в деликатном режиме при температуре не выше 30°C.