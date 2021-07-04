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Александр Мясников развеял миф о вакцинации: «Это как оружие в неумелых или преступных руках»

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников, развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса.
Александр Мясников развеял миф о вакцинации: «Это как оружие в неумелых или преступных руках»

В своем Telegram-канале, именитый доктор объяснил, что не стоит опасаться такого явления, как «антитело-зависимое усиление инфекции» после вакцинирования.

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К мнению врача Александра Мясникова, прислушиваются многие россияне

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Мясников призвал изъять из повседневного употребления распространившиеся термины, в частности «цитокиновый шторм», «иммунитет», поскольку они зачастую дезинформируют граждан. Эти термины в неумелых или преступных руках он назвал оружием.

Чтобы защитить людей, доктор Мясников решил объяснить смысл понятия «антитело-зависимое усиление»: «Парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему. Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности массовой такой парадоксальной реакции, в связи с вакцинацией. Сразу скажу — это не так. ... Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет», — отметил Мясников.

«Сегодня, при массовом применении вакцин от КОВИД мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления Инфекции. Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет», — уверил врач. Ранее, он уже объяснял, что результат теста на антитела не может быть решающим фактором в принятии решения о вакцинации.

Фото и видео: Прямой эфир, Global Press Look

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