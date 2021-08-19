Александр Мясников объяснил, чем опасны отеки

Кроме того, отечность может быть следствием приема определенных лекарств, например обезболивающих, гормональных, применяемых для лечения гипертонии и мочегонных, а также она появляется из-за чрезмерного употребления соли.

«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней. Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!», — сообщил Мясников в эфире своей авторской программы.

Кроме того, отеки могут появляться из-за отсутствия физической активности, тогда человек рискует образованием тромбов. А чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, Мясников порекомендовал замерять объем голени, если асимметрия замечена хотя бы на один сантиметр, следует обратиться ко врачу.