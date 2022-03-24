Актуально для переболевших COVID-19 и не только: названы способы укрепить легкие

Первым делом эксперт посоветовал следить за осанкой. Когда человек сутулится, он ограничивает дыхательные движения легких, чем нарушает процесс вентиляции. Также облегчить дыхание, улучшить состояние слизистых и снизить риск раздражения носоглотки позволяет использование увлажнителя воздуха. Использовать устройство особенно необходимо в зимнее время, когда идет отопительный сезон, из-за которого воздух становится очень сухим.

Следующим оздоровительным способом Агапкин назвал пение, являющееся одной из форм дыхательной гимнастики. «Легкие на вдохе сначала расширяются, заполняются воздухом, а когда мы начинаем петь, легкие постепенно сжимаются, что тренирует дыхательную мускулатуру. Воздух выдавливается, и от 30 примерно до 50 тысяч раз в секунду происходит вибрация, которая массирует наши легкие», — уточнил эксперт.

Кроме того, в свой рацион полезно добавить авокадо, которое содержит противовоспалительные жирные кислоты, и сало. В нем много жироподобного вещества, которое похоже на то, которым выстланы наши легкие, пишет «Доктор Питер» с отсылкой на выпуск программы «О самом главном».