31-летняя Леди Гага выпустила официальное заявление о своем состоянии.

Певица Леди Гага должна была со дня на день начать гастроли по Европе, однако в последний момент отменила выступления, сославшись на сильные боли в бедре.

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter звезды.

Сама артистка также обратилась к фанатам, извинившись за сорванные концерты и пообещав, что, как только почувствует себя лучше, сразу же вернется на сцену.

Напомним, еще в 2013 году во время турне Гага получила перелом бедра и перенесла хирургическую операцию, после чего у нее начались хронические боли.

Фото: Instagram