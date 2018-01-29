«Абсолютно опустошена»: Леди Гага страдает от сильной боли в суставах и вынуждена отменить мировое турне
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31-летняя Леди Гага выпустила официальное заявление о своем состоянии.
Певица Леди Гага должна была со дня на день начать гастроли по Европе, однако в последний момент отменила выступления, сославшись на сильные боли в бедре.
«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter звезды.
Сама артистка также обратилась к фанатам, извинившись за сорванные концерты и пообещав, что, как только почувствует себя лучше, сразу же вернется на сцену.
Напомним, еще в 2013 году во время турне Гага получила перелом бедра и перенесла хирургическую операцию, после чего у нее начались хронические боли.
Фото: Instagram