31-летняя Леди Гага выпустила официальное заявление о своем состоянии.

Певица Леди Гага должна была со дня на день начать гастроли по Европе, однако в последний момент отменила выступления, сославшись на сильные боли в бедре.

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter звезды.