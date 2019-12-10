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9-месячная девочка едва не задохнулась, проходив 11 дней с застрявшим в горле инородным телом

Около двух недель 9-месячная малышка из австралийского города Голд Кост страдала от затрудненного дыхания, кашля и температуры, пока врачи наконец-то не обнаружили причину ее болезненного состояния. Оказалось, что виной всему инородный предмет, который застрял в горле девочки на целых 11 дней. Этот ужасающий случай был опубликован в авторитетном издании Medical Journal в качестве новогоднего послания пациентам с пожеланиями осторожности и внимательности.

Девочку, имя которой не называется, доставили в больницу города Голд Кост с приступом серьезного удушья и тоненькой струйкой крови, текущей изо рта. Врачи, не найдя в состоянии девочки ничего подозрительного, предположили, что она подавилась собственной слюной, и отпустили малышку домой. Два дня спустя девочка снова поступила в отделение неотложной помощи с учащенным дыханием, температурой и кашлем. На этот раз у нее диагностировали капиллярный бронхит и через три дня выписали домой. Однако через 6 дней малышку в очередной раз экстренно доставили в больницу с теми же симптомами. Тогда доктора решили сделать компьютерную томографию шеи девочки. Каково же было их удивление, когда на снимках они увидели абсцесс, который давил на дыхательные пути малышки, и пятиконечное инородное тело, застрявшее в ее горле.

Врачи приняли решение экстренно оперировать девочку, они дренировали абсцесс и вырезали инородный предмет, оказавшийся пластиковой звездочкой-конфетти, которую она проглотила незаметно от родителей. К счастью, после операции малышка быстро восстановилась и уже через несколько дней была выписана домой. Медики же опубликовали специальный доклад с описанием данного случая, чтобы повысить бдительность родителей в предверии Нового года.

Фото: Vostock-photo

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