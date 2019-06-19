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80% женщин не в курсе, что алкоголь связан с самым распространенным видом рака

Эту информацию должна знать каждая женщина, считают эксперты.

Согласно исследованию, четыре из пяти женщин не осознают, что употребление алкоголя может повысить риск развития рака молочной железы, сообщает британское издание Daily Mail.

Исследователи из Университета Саутгемптона опросили 238 человек, вовлеченных в процесс диагностики рака молочной железы.

Большинство женщин, обследованных в клинике скрининга молочных желез в Великобритании, не знали о связи, более того — только половина сотрудников клиники были в курсе об этой связи.

Эксперты предупреждают, что опасность алкоголя должна быть лучше понята, потому что он может вызвать один из 10 случаев наиболее распространенного рака — по статистике, именно алкоголь является причиой от 5 до 11% случаев рака.

И хотя только 20 процентов женщин знали, что алкоголь является фактором риска развития рака, около двух третей из них признались, что все равно регулярно выпивают.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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