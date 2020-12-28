8 важных советов, которые помогут восстановить здоровье после коронавируса

Также очень важно начать правильно питаться: небольшими порциями, но сбалансировано, без жестких диет и со сбалансированной калорийностью. Не стоит урезать углеводы – ешьте больше свежих овощей и фруктов, это нормализует работу пищеварительной системы. При этом, несмотря на праздники, контролируйте уровень алкоголя, лучше и вовсе исключить его из своего рациона, так как ваши сосуды и так подверглись серьезной нагрузке. Кроме того, чиновники ведомства рекомендуют контролировать уровень витамина D: сдайте анализ и в случае необходимости повысьте его.

Помимо этого необходимо качественно высыпаться, потому обязательно хорошо проветривайте помещение, прежде чем отдаться в объятия Морфея, заблаговременно откладывайте в сторону гаджеты, чтобы не допускать перевозбуждения нервной системы. И помните, болезнь – это всегда стресс для организма, тем более если она протекала с осложнениями, потому, если вам нужна психологическая поддержка, не стесняйтесь обратиться за психологической помощью.

Фото: pixabay

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