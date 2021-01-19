8 признаков рака шейки матки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать
Как сообщает онлайн-издание The Sun, около 98,8% случаев рака шейки матки можно было предотвратить или выявить на ранних стадиях, если бы женщины регулярно проходили осмотр. Гинеколог и акушер доктор Шри Датта заявил, что скриннинг важен, потому что, если обнаруженные аномальные предраковые клетки на шейке матки не лечить, они перейдут в полноценную онкологию. Если диагноз будет поставлен на нулевой или первой стадии, лечение будет менее тяжелым, а шансы на восстановление – максимально высокими. В то же время выявление болезни на четвертом этапе дает лишь 5% шанс выжить и прожить больше 5 лет.
При этом врач рекомендует обратить внимание на такие настораживающие звоночки, которые будут свидетельствовать о том, что вам срочно надо провериться на рак шейки матки. Среди них – аномальное кровотечение, которое может возникнуть после секса или между менструациями, а также в период менопаузы. Выделения из влагалища, которые выглядят и пахнут необычно, также могут быть признаком онкологии, так как, когда опухоли перестает хватать кислорода, это может стать причиной инфекции, которая и приводит к появлению странных выделений.
Опасность представляют и такие симптомы, как кровь в моче и изменение дефекации в течение длительного времени. Вздутие живота, вызванное не тем, что вы что-то не то съели или выпили газировку, а также новой диетой, это повод посетить врача. Стоит насторожиться, если у вас появилась боль во время секса. Это не всегда признак рака шейки матки, но провериться не будет лишним, так как это может быть признаком того, что болезнь распространяется. Однократные, но регулярно повторяющиеся боли в пояснице, тазу или в области аппендикса и необъяснимая потеря веса вкупе с другими симптомами также могут говорить об онкологии.
Фото: depositphotos
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