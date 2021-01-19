8 признаков рака шейки матки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Как сообщает онлайн-издание The Sun, около 98,8% случаев рака шейки матки можно было предотвратить или выявить на ранних стадиях, если бы женщины регулярно проходили осмотр. Гинеколог и акушер доктор Шри Датта заявил, что скриннинг важен, потому что, если обнаруженные аномальные предраковые клетки на шейке матки не лечить, они перейдут в полноценную онкологию. Если диагноз будет поставлен на нулевой или первой стадии, лечение будет менее тяжелым, а шансы на восстановление – максимально высокими. В то же время выявление болезни на четвертом этапе дает лишь 5% шанс выжить и прожить больше 5 лет.

При этом врач рекомендует обратить внимание на такие настораживающие звоночки, которые будут свидетельствовать о том, что вам срочно надо провериться на рак шейки матки. Среди них – аномальное кровотечение, которое может возникнуть после секса или между менструациями, а также в период менопаузы. Выделения из влагалища, которые выглядят и пахнут необычно, также могут быть признаком онкологии, так как, когда опухоли перестает хватать кислорода, это может стать причиной инфекции, которая и приводит к появлению странных выделений.