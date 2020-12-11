8 опасностей холодной погоды для здоровья, о которых почему-то забывают

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, есть минимум 8 причин быть внимательнее к собственному здоровью в морозы, особенно если вам больше 65 лет или вы недавно болели. По мнению экспертов, перепады температуры – одна из главных причин теплового стресса для организма, которому приходится усерднее работать, чтобы обогреться, из-за этого, а также из-за постоянных инфекций дыхательных путей и сужения сосудов зимой чаще образуются тромбы. Также именно в это время года увеличивается число сердечных приступов. Недавнее исследование шведских ученых показало, что при температуре ниже нуля их суточное число увеличивается на в разы. Эксперты считают, что именно так организм реагирует на холод – снижением теплоты кожи и увеличением кровотока по артериям. Из-за того начинается дрожь, пульс ускоряется, что дает дополнительную нагрузку на сердце.

В мороз обостряются кожные заболевания. Холод на улице и система центрального отопления приводит к обострению экземы. Ухудшает состояние эпидермиса и постоянное желание принять горячий душ, шерстяные ткани. Кроме того, по словам бывшей акушерки и медсестры Мэри Берк, именно в этот период времени женщины чаще обращаются к врачу с жалобами на сухость во влагалище. «Сухой воздух истощает запасы влаги в нашем теле, делая обезвоженной и потрескавшейся кожу, а пазухи – пересохшими. Да и влагалище из-за этого «переходит в режим засухи», – пояснила она.