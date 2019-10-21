8-летний мальчик «осатанел» после перенесенной ангины

Первые тревожные сигналы родители мальчика, Элисон и Нил, заметили, когда везли сына с тренировки домой. Джек сказал, что не будет больше ходить на футбол, так как не достоин иметь друзей. В тот вечер он собирался раздеться и просидеть всю ночь на улице, пока не замерзнет до смерти, и просил родителей дать ему умереть. Его поведение становилось все более иррациональным. Джек начал заикаться, часто твердить бессмысленные фразы, кричать и лаять как собака. Он стал чрезмерно чувствительным к шуму и запахам. Ни у педиатра, ни у психиатра не было четкого объяснения поведению мальчика. Магнитно-резонансная томография и энцефалограмма мозга также не вывили у Джека никаких аномалий.

После четырех месяцев походов по всевозможным специалистам в поисках диагноза, Элисон обратилась к врачу одной из Британских виртуальных клиник, который в конечном итоге диагностировал у Джека PANDAS - синдром – детское аутоиммунное нервно-психическое расстройство, вызванное последствиями стрептококковой инфекции.

Доктор предположил, что у Джека это заболевание было вызвано перенесенной ангиной, так как на задней стенке горла у мальчика было обнаружено повышенное количество стрептококков группы А. К огромному облегчению родителей, уже через несколько дней приема антибиотиков, мальчик наконец-то пришел в себя.

Нервно-психическое расстройство PANDAS было описано сравнительно недавно и официально признано медицинским сообществом лишь в 90-х годах.

Его вызывают антитела, вырабатываемые организмом на стрептококки группы А, которые, помимо бактерий, атакуют здоровые клетки мозга и приводят к различным нейропсихическим нарушениям: обсессивно-компульсивному расстройству, тикам, истерике, беспричинному смеху, агрессии, замыканию в себе, депрессии и многим другим.

Несмотря на то, что этот синдром признан Всемирной организацией здравоохранения, лишь небольшое количество врачей имеют о нем представление. В связи с этим, многим детям ставят ошибочные диагнозы, в том числе и аутизм . Тогда как при ранней диагностике PANDAS - синдром хорошо поддается лечению антибиотиками.