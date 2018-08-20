78-летняя Галина Польских экстренно госпитализирована из-за аллергии

Сначала речь шла об укусе осы, после которого у женщины началась сильная аллергия. Однако позже выяснилось, что дело в негативной реакции на фрукты киви, которыми накануне полакомилась Галина Александровна. Оказалось также, что Польских сама добралась до ближайшей поликлиники и обратилась за медицинской помощью.

Сейчас жизни и здоровью Галины Польских уже ничего не угрожает и она собирается вернуться на дачу.

Фото: Nadezhda Markalova, Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev / Global Look Press

Видео: Youtube.com / The Hollywood Reporter Russia