78-летняя Галина Польских экстренно госпитализирована из-за аллергии

Вечером 19 августа российские СМИ сообщили, что Галина Александровна Польских госпитализирована. Говорят, актрису увезли в больницу прямо с дачи, где она отдыхала последние несколько дней.
Сначала речь шла об укусе осы, после которого у женщины началась сильная аллергия. Однако позже выяснилось, что дело в негативной реакции на фрукты киви, которыми накануне полакомилась Галина Александровна. Оказалось также, что Польских сама добралась до ближайшей поликлиники и обратилась за медицинской помощью.
Сейчас жизни и здоровью Галины Польских уже ничего не угрожает и она собирается вернуться на дачу.
Фото: Nadezhda Markalova, Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev / Global Look Press
Видео: Youtube.com / The Hollywood Reporter Russia