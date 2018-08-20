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78-летняя Галина Польских экстренно госпитализирована из-за аллергии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Галина Польских

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Звезда фильма «Дикая собака динго» Галина Польских попала в одну из московских клиник после сильного приступа аллергии.

Вечером 19 августа российские СМИ сообщили, что Галина Александровна Польских госпитализирована. Говорят, актрису увезли в больницу прямо с дачи, где она отдыхала последние несколько дней.

Сначала речь шла об укусе осы, после которого у женщины началась сильная аллергия. Однако позже выяснилось, что дело в негативной реакции на фрукты киви, которыми накануне полакомилась Галина Александровна. Оказалось также, что Польских сама добралась до ближайшей поликлиники и обратилась за медицинской помощью.

Сейчас жизни и здоровью Галины Польских уже ничего не угрожает и она собирается вернуться на дачу.

Фото: Nadezhda Markalova, Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev / Global Look Press

Видео: Youtube.com / The Hollywood Reporter Russia

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