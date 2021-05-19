78-летнему Полу Маккартни удалось улучшить остроту зрения без операций

К такой практике и обратился Маккартни. Он выполнял определенные упражнения, которым обучился во время визита в Индию у местного йога, и результат превзошел все его ожидания. «Я учился у одного йога. Он объяснил, что ваши глаза — это мышцы, а уши — нет, поэтому вы не можете тренировать свой слух, а зрение можете», — рассказал Пол.

Глаз — один из самых сложных органов нашего организма, в этом своеобразном рейтинге он на втором месте после мозга. По мере старения замечаются ухудшения в работе зрительной системы. Чтобы этого не произошло, и существуют специальные упражнения, выполняя которые можно не только начать лучше видеть, но и остановить развитие различных патологий, так как занятия активизируют глазное кровоснабжение и способствуют нормальному поступлению кислорода в ткани органа.