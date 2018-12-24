72-летний Вячеслав Добрынин о своем здоровье: «Надо было пройти испытание болезнью, теперь я снова в строю и работаю»

Не так давно российские СМИ пестрели заголовками: «Вячеслав Добрынин оказался в больнице из-за инсульта». Но оказалось, у певца была диагностирована транзиторная ишемическая атака. «Он нормально себя чувствует, и сейчас переживать нечего, никакого инсульта! Все на контроле», — рассказал тогда о состоянии давнего друга Лев Лещенко.

А пару недель назад Вячеслав Григорьевич появился на концерте «Песня года» в Кремле и пообщался с журналистами передачи «Ты не поверишь», вышедшей в эфир телеканала НТВ в воскресенье, 23 декабря. «У меня была борьба за здоровье, возраст, сами понимаете. Надо было пройти это испытание, теперь я в строю и работаю. Год был сложный», — признался артист.