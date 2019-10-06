72-летний Элтон Джон впервые рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием

Как сообщает Daily Mail, в Лос-Анджелесе сэр Элтон перенес операцию по удалению злокачественной опухоли, а спустя десять дней после хирургического вмешательства ему стало хуже из-за развития инфекционного заболевания. Дальнейшее лечение было решено проводить в Лондоне. Певец отмечает, что британские врачи были уверены, что ему оставалось жить не больше суток. «Ночью в больнице наедине со смертью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне увидеть моих детей ещё, дай мне ещё немного времени. Странным образом появилось чувство, что время, которое я провёл, выздоравливая, было ответом на мои молитвы: если ты хочешь больше времени, ты должен научиться жить так, научиться замедляться», — цитирует Элтона Джона издание.