71-летняя София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни

В минувшем году после одного из концертов, которые она дает редко, София Ротару попала в больницу, где врачи поставили ей диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, — прим. ред.). По словам медиков, София Михайловна, вероятнее всего, перенесла на ногах множество сердечных приступов, поэтому ей понадобилось время, чтобы восстановить здоровье. На днях любимица публики вернулась на сцену, чтобы принять участие в фестивале «Песня года». Об этом сообщил директор артистки Сергей Лавров: «София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни «Песня года», который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали ))».
«Самая лучшая», «Так и есть👏Низкий поклон нашей красавице🙏😍Самая лучшая и самая любимая», «Самая лучшая навсегда!!!», «Всё верно. Я была на концерте. Больше всего ждали именно Софию Ротару», «Да,энергетика зашкаливает👍🎉?..👏Через годы,через расстояния-ждем,любим, ждём 🙏», — комментируют видео поклонники Софии Михайловны.
Отметим, что в декабре минувшего года София Ротару заявила, что прекращает гастрольную деятельность в России из-за напряженной политической ситуации, сообщала «Космомольская правда».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomohov/Globallookpress, Instagram