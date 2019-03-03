71-летняя София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни

«Самая лучшая», «Так и есть👏Низкий поклон нашей красавице🙏😍Самая лучшая и самая любимая», «Самая лучшая навсегда!!!», «Всё верно. Я была на концерте. Больше всего ждали именно Софию Ротару», «Да,энергетика зашкаливает👍🎉?..👏Через годы,через расстояния-ждем,любим, ждём 🙏», — комментируют видео поклонники Софии Михайловны.

Отметим, что в декабре минувшего года София Ротару заявила, что прекращает гастрольную деятельность в России из-за напряженной политической ситуации, сообщала «Космомольская правда».