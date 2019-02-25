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71-летний Бари Алибасов опроверг слухи о параличе своей 80-летней супруги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Свадебное фото Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Instagram Бари Алибасова
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Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. В начале марта актриса попала в больницу, а на днях «Экспресс-газета» сообщила, что у Лидии Николаевны отказали ноги. Супруг актрисы, 71-летний Бари Алибасов прокомментировал порталу StarHit тревожное известие: «Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет. Чувствует себя прекрасно».

«Она в этой больнице уже семь лет, каждые три месяца бывает там, лежит на обследовании. Это сложившаяся система. Как же без этого? Как обычно все преувеличивают о ее состоянии», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года. Для актрисы этот брак стал пятым, а для продюсера — шестым. Несмотря на солидный возраст, супруги не стесняются демонстрировать свои чувства и устраивают романтические путешествия.

Больше о Бари Алибасове и Лидии Федосеевой-Шукшиной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: East News, Instagram

Видео: Instragram

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