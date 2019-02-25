71-летний Бари Алибасов опроверг слухи о параличе своей 80-летней супруги

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. В начале марта актриса попала в больницу, а на днях «Экспресс-газета» сообщила, что у Лидии Николаевны отказали ноги. Супруг актрисы, 71-летний Бари Алибасов прокомментировал порталу StarHit тревожное известие: «Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет. Чувствует себя прекрасно».
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В конце текущей недели вылетаем в Испанию. . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #2019год #алибасовшукшина #танцуйпокамолодой
«Она в этой больнице уже семь лет, каждые три месяца бывает там, лежит на обследовании. Это сложившаяся система. Как же без этого? Как обычно все преувеличивают о ее состоянии», — подчеркнул продюсер.
Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года. Для актрисы этот брак стал пятым, а для продюсера — шестым. Несмотря на солидный возраст, супруги не стесняются демонстрировать свои чувства и устраивают романтические путешествия.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: East News, Instagram
Видео: Instragram