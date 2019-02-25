71-летний Бари Алибасов опроверг слухи о параличе своей 80-летней супруги

«Она в этой больнице уже семь лет, каждые три месяца бывает там, лежит на обследовании. Это сложившаяся система. Как же без этого? Как обычно все преувеличивают о ее состоянии», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года. Для актрисы этот брак стал пятым, а для продюсера — шестым. Несмотря на солидный возраст, супруги не стесняются демонстрировать свои чувства и устраивают романтические путешествия.