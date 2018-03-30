70-летний Арнольд Шварценеггер удивил оперировавших его врачей

Сегодня стало известно, что 70-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Несмотря на то, что большинство изданий написали об экстренном вмешательстве, на самом деле операция была плановой, сообщил официальный представитель актера.

Шварценеггер был госпитализирован в элитную клинику Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Операция прошла вчера. Врачи заменили мужчине клапан после подобной операции в 1997 году. Обе операции были необходимы из-за врожденного порока сердца.

«Та операция никогда не подразумевалась как единственная. Клапан изжил свой срок, поэтому Арнольд решил заменить его, что и сделал вчера», — пояснил Дэниэл Кетчелл.

Он также опроверг заявление TMZ о том, что операция проводилась на открытом сердце. Команда хирургов действительно дежурила рядом на случай экстренной необходимости, но их услуги не понадобились.

Представитель актера сообщил The Guardian, что первыми словами мужчины после выхода наркоза стали «I'll be back».