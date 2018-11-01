7-летняя дочь Пинк попала в больницу с растяжением

39-летняя Пинк рассказала поклонникам, что накануне ей пришлось отправиться в одну из лос-анджелесских больниц вместе с дочкой Уиллоу. По словам артистки, малышка получила серьезную травму во время игры на детской площадке.

Врачи диагностировали у Уиллоу сильное растяжение связок в руке. Как сообщила Пинк, девочка держалась стойко и даже ни разу не заплакала, однако певица видела, что дочь испытывает сильную боль и отвезла ее в клинику. Медики наложили на место растяжение специальную медицинскую повязку и позволили отправиться домой. «Во всем этом приключении ее больше всего впечатлило то, что ее на время освободили от выполнения обязанностей по дому…», — подписала Пинк кадр из больницы, на котором позирует с дочкой.