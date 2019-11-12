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65-летняя женщина чуть было не лишилась жизни, погладив своего сиамского кота

65-летняя Ширли Хэйр чуть было не лишилась руки, когда решила погладить своего любимца, сиамского кота Чэна. Из-за царапин, оставленных своенравным животным, женщина провела 2 месяца в реанимации, сражаясь за собственную жизнь..

Несмотря на свою безупречную родословную, сиамец Чэн всегда отличался злобным нравом. С возрастом кот стал еще более агрессивным, то и дело кусая и царапая свою хозяйку. После одного из таких инцидентов Ширли заметила, что царапина на ее руке воспалилась и приобрела ярко красный цвет, а уже совсем скоро женщина почувствовала первые симптомы недомогания: головокружение, потерю аппетита и боли в мышцах. Через пару дней, когда рука Ширли распухла и почернела, женщина решила обратилась в отделение неотложной помощи. Врачи диагностировали у пенсионерки сепсис, септический шок, пневмонию, отказ органов и некротический фасциит - инфекцию, вызываемую плотоядной бактерией.

Попадая в организм человека через мелкие порезы и царапины, эта бактерия начинает молниеносно размножаться и поражать кожу, мышцы и мягкие ткани, вызывая их отмирание. 

После того, как хирурги удалили инфицированные ткани, женщину пришлось на 5 дней ввести в искусственную кому. Так как после операции пенсионерка перенесла 2 инфаркта, врачи готовили родственником к самому худшему. Инфекция была настолько тяжелой, что после выхода из комы Ширли еще два месяца пришлось оставаться в реанимации. За это время женщине сделали еще несколько операций, в том числе и по пересадке кожи.

На сегодняшний дней Ширли практически полностью восстановилась , а истеричный Чэн теперь живет с ее дочерью.

Фото: Vostock-photo

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