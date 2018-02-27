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63-летний Валерий Гаркалин госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сегодня стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. С 16 февраля он находится в реанимации медучреждения, сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство «Москва» и справочную службу больницы.

Гаркалину стало плохо во время гастролей. 23 февраля в Иркутске он должен был сыграть главную роль в спектакле «Страсть Аполлона». При поступлении в скорую были диагностированы проблемы с легкими.

Актер Анатолий Журавлев, который заменил Валерия в спектакле, прокомментировал: «Простыл человек, я думаю, что все нормально, выздоровеет. С воспалением легких попадают в реанимацию».

Ряд СМИ располагает информацией, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

Фото: globallookpress

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