6 быстрых способов самостоятельно контролировать здоровье, которые могут спасти жизнь

Одно из самых распространенных заболеваний последних десятилетий – меланома, потому важно наблюдать за родинками, которые есть на вашем теле. Джарвис советует регулярно их пересчитывать. Исследователи даже выяснили, что люди с 11 родинками на правой руке в 5 раз чаще болеют этим видом рака, а 7 родинок удваивают риск. Однако не стоит паниковать, если вы насчитали «опасное» количество, надо лишь соблюдать меры предосторожности – регулярно осматривайте свои невусы, чтобы не пропустить, если они начнут увеличиваться в размере, менять цвет или форму. Также врач рекомендует контролировать обхват своей талии. И дело не в нескольких лишних килограммах и невозможности надеть свою любимую пару джинсов. Ожирение увеличивает риск развития диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелой формы коронавируса. Золотое правило – ваша талия должна быть в диаметре меньше половины вашего роста. Еще один способ проверить, находится ли ваш вес в правильном диапазоне – рассчитать индекс массы тела. Здоровый ИМТ составляет от 18,5 до 24,9.

Следующий способ – дотянитесь до пальцев ног, чтобы проверить, насколько вы гибки. Ученые утверждают, что этот показатель напрямую связан со здоровьем сердца. Сядьте на пол, прислонившись спиной к стене, наклоните вперед корпус, держа при этом спину прямо, и попытайтесь схватить пальцы ног. Если вам больше 40 лет и вы не можете этого сделать, у вас повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, у людей среднего и пожилого возраста с плохой гибкостью эластичность артерий понижена. Однако хорошая новость заключается в том, что все поправимо. Ходьба, плавание и кардионагрузки улучшат здоровье сердца.

Отслеживайте то, как работает ваша пищеварительная система. Датские ученые обнаружили, чем дольше пища проходит через кишечник, тем выше риск развития рака этого органа или возникновения заболевания почек. Можно провести простой тест: съешьте ложку кукурузы и отметь, через какое время ее остатки выйдут со стулом. В идеале должно пройти от 12 до 48 часов. Чтобы поддерживать здоровье кишечника, потребляйте в день не менее 30 г клетчатки из фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Кроме того, важно проверять себя на наличие шишек, уплотнений и новообразований. Нет ничего проще самоосмотра, но делать это надо регулярно. Женщинам особенно важно раз в месяц ощупывать лимфоузлы и грудь. «Возьмите за привычку смотреть на себя в зеркало каждый день, когда раздеваетесь. Обращайте внимание на морщинки, натяжения, ямочки и скухость кожи. Если обнаружите что-то необычное, сразу идите к врачу», – заявила Джарвис.

Фото: freepik

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