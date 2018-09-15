56-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс рассказала о борьбе с раком

Разумеется, на нее тут же посыпался шквал вопросов, и Кросс поспешила прояснить ситуацию: «Извиняюсь, что ввела в заблуждение. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива». Напомним, у Марсии есть две 11-летние дочери-близняшки Иден и Саванна от брака с биржевым брокером Томом Махони. Разумеется, близкие поддерживают актрису.

Фото: Chris Delmas, Timm/face to face, imago stock&people, Panoramic / Global Look Press, Instagram