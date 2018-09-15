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56-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс рассказала о борьбе с раком

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марсия Кросс

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Исполнительница роли Бри в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс неожиданно призналась, что не так давно пережила страшную болезнь.

Не все знаменитости предпочитают открыто делиться с поклонниками печальными новостями о своем здоровье. Например, актриса Марсия Кросс, известная по одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки», долго скрывала, что у нее был рак заднего прохода.

Накануне Марсия опубликовала селфи, на котором предстала с коротким ежиком волос вместо длинных роскошных прядей. «Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос... Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака?» — так подписала снимок звезда.

Разумеется, на нее тут же посыпался шквал вопросов, и Кросс поспешила прояснить ситуацию: «Извиняюсь, что ввела в заблуждение. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива». Напомним, у Марсии есть две 11-летние дочери-близняшки Иден и Саванна от брака с биржевым брокером Томом Махони. Разумеется, близкие поддерживают актрису.

Фото: Chris Delmas, Timm/face to face, imago stock&people, Panoramic / Global Look Press, Instagram

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