56-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс рассказала о борьбе с раком

Не все знаменитости предпочитают открыто делиться с поклонниками печальными новостями о своем здоровье. Например, актриса Марсия Кросс, известная по одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки», долго скрывала, что у нее был рак заднего прохода.
Накануне Марсия опубликовала селфи, на котором предстала с коротким ежиком волос вместо длинных роскошных прядей. «Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос... Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака?» — так подписала снимок звезда.
Разумеется, на нее тут же посыпался шквал вопросов, и Кросс поспешила прояснить ситуацию: «Извиняюсь, что ввела в заблуждение. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива». Напомним, у Марсии есть две 11-летние дочери-близняшки Иден и Саванна от брака с биржевым брокером Томом Махони. Разумеется, близкие поддерживают актрису.
Фото: Chris Delmas, Timm/face to face, imago stock&people, Panoramic / Global Look Press, Instagram