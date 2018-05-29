56-летняя Роза Сябитова борется с старческим слабоумием

В своем блоге телесваха Роза Сябитова часто затрагивает тему климакса. 56-летняя звезда полна сил и планирует оставаться привлекательной еще долгие годы. Но возможность женского бессилия — не единственная потенциальная проблема, с которой активно борется Роза.

«Василиса Володина предсказала, что убьет меня болезнь Альцгеймера. И так напугала, что я теперь ежедневно тренирую мозг: много читаю, учу стихи... Стала пить лекарства, заниматься зарядкой, переехала за город, дышу свежим воздухом», — призналась она «СтарХиту».

Планы на старость у Сябитовой грандиозные: «Даже когда мне исполнится 80, я не буду сидеть на попе ровно. Именно поэтому ни за что не уйду на пенсию. Перестану работать, только когда умру. А из своей смерти сделаю пиар-акцию, чтобы дети на ней заработали», — сообщила звезда.

Роза сообщила, что надеется на долголетие гражданского супруга — мужское в том числе: «Не нравится то, что он стареет. Хотелось бы, чтобы подольше выполнял сексуальные функции». Впрочем, в случае развода с будущим супругом женщина долго скучать не планирует: «Не жалуюсь на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Я – эротическая фантазия лиц кавказской национальности и бандитов. Они мне такое в соцсетях пишут...», — шутит она.

Сейчас Сябитова активно готовится к свадьбе, которая состоится ориентировочно в сентябре. Она уже начала курс омолаживающих процедур, в планах у телеведущей избавление от «старческого двойного подбородка» безоперационными методами (с помощью липосакции) и интимная пластика.

Фото: globallookpress