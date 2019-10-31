55 операций и 500 швов: тинейджер пытается избавиться от врожденной опухоли размером с голову и вернуть лицо

Впервые о диагнозе Ханны стало известно во время планового УЗИ, когда ее мама находилась на 18 неделе беременности. Изначально женщине сказали, что она носит ребенка с синдромом Дауна, однако этот диагноз не подтвердился, и врачи диагностировали у еще не родившейся малышки лимфангиому. Доктора до последнего не были уверены, сможет ли девочка пережить роды и начать самостоятельно дышать, поэтому во время ее появления на свет, помимо акушера, дежурило сразу несколько узких специалистов и реанимационных бригад, готовых в любую минуту прийти на помощь.

Ханна родилась недоношенной, на 2 месяца раньше срока.

Когда ей было всего 6 дней от роду, доктора хирургическим путем удалили максимально возможный кусок опухоли. Это была самая большая лимфатическая мальформация, которую они когда либо видели.

Уже через 2 недели после удаления части опухоли, Ханне сделали трахеостомию - операцию по образованию хирургического отверстия в трахее для облегчения дыхания. Так как остатки опухоли блокировали пищеварительный тракт, девочке пришлось установить назогастральную трубку, через которую она питалась до 12 лет.

Когда Ханне было 9 лет, врачи в очередной раз попытались удалить максимально возможное количество опухоли, которая с годами продолжала расти. Операция длилась около 10 часов. Опухоль была настолько велика, что для того, чтобы закрыть оставленную ее дыру, девочке понадобилась пересадка кожи с живота и 500 швов.

Всего же за свои 18 лет у Ханны было 55 операций и хирургических процедур, включая уменьшение языка, пересадку кожи, отток жидкости из сосудов и другие.

Кроме этого несколько раз в год девушка проходит плановую госпитализацию для внутривенного введения антибиотиков и лечения стероидами. Все это негативным образом сказывается на ее иммунной системе, из-за ослабевания которой она часто болеет. Любая ОРВИ провоцирует очередной рост опухоли, которая, несмотря на все операции, продолжает увеличиваться в размере, хотя уже и не так интенсивно, как раньше.

Бывает, что иногда опухоль отекает, кровоточит и приносит болезненные ощущения, которые практически невозможно терпеть. Ханна ежедневно принимает лекарственные препараты, которые помогают замедлить рост лимфагиомы и снизить болевые ощущение, вызываемые этой мальформацией.

В настоящее время девушка готовится к операции по реконструкции линии челюсти, которая за годы агрессивного роста опухоли изрядно деформировалась. Ханна надеется, что очередная операция поможет ее лицу выглядеть более симметричным.