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55-летний мужчина заразился бубонной чумой после того, как поймал и съел дикого кролика

Как сообщает комиссия по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия, что на севере Китая, 28 человек находятся на карантине после того, как на прошлой неделе у местного охотника диагностировали бубонную чуму.

По данным государственного информагентства Синьхуа, неизвестный мужчина, предположительно, заразился чумой после того, как поймал и съел дикого кролика в районе Хуаду 5 ноября. Целых 10 дней после заражения болезнь протекала бессимптомно, пока на прошлой неделе мужчина не обратился в больницу с жалобами на лихорадку. Врачи диагностировали у него бубонную чуму, после чего 28 человек, с которыми мужчина находился в тесном контакте, были помещены на карантин. Это уже второй случай выявления в регионе заболевания за последний год. В мае монгольская пара умерла от бубонной чумы после того, как съела сырую почку сурка. Бубонная чума относится  к группе особо опасных острых инфекционных заболеваний. Она распространяется блохами, а также может передаваться человеку при контакте с тканями инфицированного животного. От человека же к человеку это заболевание передается воздушно-капельным путем.

Обычно инкубационный период бубонной чумы составляет от 2 до 7 дней, после чего она начинает проявляться в виде резкого повышения температуры до 39-40°C и гнойных высыпаний на коже. Для лечения этого заболевания применяются антибиотики.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по меньшей мере 1000 человек в год заболевают чумой. Тремя странами-лидерами по заболеваемости бубонной чумой являются Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.

Фото: Vostock-photo

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