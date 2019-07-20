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50-летняя Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком

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Светлана Сурганова

Фото: Instagram Светланы Сургановой
В преддверии выступления на фестивале «Нашествие» популярная певица дала откровенное интервью.

50-летняя Светлана Сурганова — один из самых популярных и любимых публикой отечественных рок-музыкантов. Глядя на по-девичьи стройную фигуру артистки, сложно поверить в то, что в ноябре 2018 года Светлана отметила полувековой юбилей, а более двадцати лет назад столкнулась со страшным заболеванием. Сурганова не скрывает, что перенесла несколько операций и клиническую смерть. В преддверии выступления на «Нашествии» лидер группы «Сурганова и оркестр» откровенно рассказала порталу StarHit о жизни после победы над раком. «Перенесенная в юности серия операций, хотя и стала одним из самых тяжелых жизненных испытаний, но при этом научила и многим полезным навыкам: доверять профессионалам, не игнорировать даже самые незначительные симптомы, вовремя обращаться к специалистам. Какие-то изменения в организме время от времени происходят, и иногда требуют пристального внимания, но возвращения онкологических проблем пока, к счастью, удавалось избежать», — отметила Светлана.

Восстанавливать силы в перерывах между концертами (а у коллектива весьма насыщенный график) Сургановой помогает гимнастика по Питеру Келдеру: «Комплекс несложных упражнений, доступный каждому, независимо от возраста, физической подготовки, не требующий каких-то дорогостоящих тренажеров или специального оборудования, но обладающий при этом уникальным омолаживающим и оздоровительным эффектом. Если есть возможность, можно взбодриться походом в бассейн или поиграть в настольный теннис. И главное, конечно, успеть хорошо выспаться перед концертом!».

Даже те, кто никогда не интересовался творчеством группы «Ночные снайперы», наверняка знают, что спустя девять лет совместной работы с Дианой Арбениной Светлана покинула дуэт. Долгожданное воссоединение артисток произошло на концерте в честь 25-летия «Ночных Снайперов», прошедшем в ноябре минувшего года в московском спорткомплексе «Олимпийский». Несколькими месяцами позднее Светлана и Диана вышли вместе на сцену Ледового дворца Санкт-Петербурга, чтобы исполнить самые известные песни из «дораспадного» периода. В интервью StarHit Светлана, комментируя совместное появление в программе «Прямой эфир», отметила, что, несмотря на длительный период «необщения», никаких недопониманий между певицами не возникло: «В ноябре состоялось наше первое совместное выступление после 15 лет раздельного творчества. В марте нынешнего года мы спели вместе еще раз — на питерском праздновании юбилея группы в Ледовом дворце. Так что к моменту съемок мы подошли с достаточным «багажом» общения, и чем-то неожиданным для нас обеих эта программа не стала. Что касается недопонимания — его никогда не было».

Светлана Сурганова и Диана Арбенина на концерте в "Олимпийском" в ноябре 2018 года

А вам нравится творчество Светланы Сургановой?

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images

Видео: YouTube

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