50-летняя Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком

Даже те, кто никогда не интересовался творчеством группы «Ночные снайперы», наверняка знают, что спустя девять лет совместной работы с Дианой Арбениной Светлана покинула дуэт. Долгожданное воссоединение артисток произошло на концерте в честь 25-летия «Ночных Снайперов», прошедшем в ноябре минувшего года в московском спорткомплексе «Олимпийский». Несколькими месяцами позднее Светлана и Диана вышли вместе на сцену Ледового дворца Санкт-Петербурга, чтобы исполнить самые известные песни из «дораспадного» периода. В интервью StarHit Светлана, комментируя совместное появление в программе «Прямой эфир», отметила, что, несмотря на длительный период «необщения», никаких недопониманий между певицами не возникло: «В ноябре состоялось наше первое совместное выступление после 15 лет раздельного творчества. В марте нынешнего года мы спели вместе еще раз — на питерском праздновании юбилея группы в Ледовом дворце. Так что к моменту съемок мы подошли с достаточным «багажом» общения, и чем-то неожиданным для нас обеих эта программа не стала. Что касается недопонимания — его никогда не было».