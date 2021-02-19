5 случаев, когда вздутие живота может оказаться опаснее, чем вы думали

Однако, если вы не делаете ничего подобного во время приема пищи, а вздутие возникает и часто, вам нужно обследоваться, так как, в совокупности необъяснимой потерей веса это может быть признаком рака толстой кишки или поджелудочной железы. Вздутие вместе с утомляемостью может возникнуть как из-за переедания и стресса, но и быть симптомом разных видов рака пищеварительной системы.

Стоит насторожиться, если подобный симптом сопровождается изменением туалетных привычек. Следите за тем, как часто вы ходите в туалет, на изменения плотности стула – все это может указывать на проблемы в работе пищеварения. Если помимо вздутия у вас изменился аппетит: вы мало едите и быстро насыщаетесь, а также раздутый живот постоянно беспокоит вас в течение нескольких недель подряд, вам стоит посетить врача-терапевта, чтобы сдать анализы и выяснить причину.

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