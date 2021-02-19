5 случаев, когда вздутие живота может оказаться опаснее, чем вы думали
Как сообщает онлайн-издание Express, в большинстве случаев данная проблема хоть и приносит физический и эмоциональный дискомфорт, но не несет особой опасности для здоровья. Если вы часто страдаете от этой проблемы, проанализируйте, что и как вы едите. Так, например, плохое пережевывание пищи и заглатывание больших кусков, заглатывание воздуха во время еды, любовь к газировкам могут привести к вздутию. Также у женщин подобное происходит перед и во время первых дней менструального цикла.
Однако, если вы не делаете ничего подобного во время приема пищи, а вздутие возникает и часто, вам нужно обследоваться, так как, в совокупности необъяснимой потерей веса это может быть признаком рака толстой кишки или поджелудочной железы. Вздутие вместе с утомляемостью может возникнуть как из-за переедания и стресса, но и быть симптомом разных видов рака пищеварительной системы.
Стоит насторожиться, если подобный симптом сопровождается изменением туалетных привычек. Следите за тем, как часто вы ходите в туалет, на изменения плотности стула – все это может указывать на проблемы в работе пищеварения. Если помимо вздутия у вас изменился аппетит: вы мало едите и быстро насыщаетесь, а также раздутый живот постоянно беспокоит вас в течение нескольких недель подряд, вам стоит посетить врача-терапевта, чтобы сдать анализы и выяснить причину.
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Фото: depositphotos
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