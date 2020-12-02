5 симптомов рака кишечника, которые проявляются в первую очередь

Также стоит обратить внимание на изменение частоты походов в туалет: беспричинные и частые приступы диареи или запоров не могут появляться без причины. Еще один нехороший признак — ощущение неполного опорожнения прямой кишки после того, как вы посетили туалет. Это довольно распространенное явление, если опухоль расположена в прямой кишке и мешает ее освобождению. Также о появлении новообразования могут свидетельствовать постоянные боли в животе. По мнению Национальной службы здравоохранения Британии, стойкие неприятные ощущения в нижней части брюшной полости, вздутие и дискомфорт могут быть признаками болезни в толстой или прямой кишке — стоит провериться, если приступы повторяются чаще и общее состояние ухудшается.

Все эти симптомы могут сопровождаться тошнотой или рвотой, а также патологическими процессами, если из-за того что рак «прогрыз» дыру в кишке, фекалии начинают попадать в брюшную полость. Также важно отметить, что данные признаки не всегда свидетельствуют о раке, но это повод лишний раз провериться, чтобы не запустить болезнь, если она уже началась.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!