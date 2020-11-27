5 ранних признаков рака шейки матки, на которые следует обратить внимание
Как сообщает онлайн-портал The Sun, статистика Национальной службы здравоохранения США показывает, что 72,7% женщин с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го проигнорировали необходимость сдать мазок, при этом ежедневно 9 женщинам в той же небольшой Великобритании диагностируют рак шейки матки. «Эти новые данные показывают, что существует явная необходимость в системной программе скрининга и регулярное взятие анализов на ВПЧ. Мы обеспокоены тем, что из-за пандемии происходит падение посещения врачей и сдачи столь важных анализов, ведь именно тесты остаются лучшей защитой от данного вида онкологии», – пояснили специалисты Национальной системы здравоохранения Британии.
Выявление рака шейки матки на самой ранней, первой, стадии, дают наилучшие шансы на выживание, однако игнорирование регулярных осмотров может привести к риску обнаружения заболевания на позднем этапе, когда выживаемость составляет всего 5%. Лучший способ распознать недуг как можно раньше, не игнорировать тревожные признаки, которые могут включать в том числе аномальные кровотечения во время и после секса, а также между менструациями и после наступления менопаузы. Это один из самых первых тревожных симптомов, особенно у женщин в климаксе. Учтите, возрастных ограничений у данного вида онкологии нет.
Второй тревожный звоночек, который нельзя игнорировать – необычные выделения из влагалища. Изначально у всех они разные, потому нужно прислушиваться к своему телу и знать, что является нормой именно для вас. Если вы видите, что консистенция, цвет и запах изменились, срочно идите к врачу на проверку. Также о заболевании может свидетельствовать дискомфорт и боль во время секса. Поскольку заболевание протекает фактически бессимптомно, этот признак – один из ключевых показателей, так как рак разрастается на окружающие ткани. Не стоит игнорировать и боль в пояснице. Конечно, это может быть связано с тем, что вы перенапрягаетесь в спортзале, но может быть и предупреждением, что что-то не так с вашими репродуктивными органами. И последний симптом, который в принципе характерен для любой онкологии, – беспричинная потеря веса, особенно если она происходит вкупе с ухудшением аппетита, это значит, что организм не работает должным образом.
Фото: depositphotos
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