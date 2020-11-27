5 ранних признаков рака шейки матки, на которые следует обратить внимание

Как сообщает онлайн-портал The Sun, статистика Национальной службы здравоохранения США показывает, что 72,7% женщин с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го проигнорировали необходимость сдать мазок, при этом ежедневно 9 женщинам в той же небольшой Великобритании диагностируют рак шейки матки. «Эти новые данные показывают, что существует явная необходимость в системной программе скрининга и регулярное взятие анализов на ВПЧ. Мы обеспокоены тем, что из-за пандемии происходит падение посещения врачей и сдачи столь важных анализов, ведь именно тесты остаются лучшей защитой от данного вида онкологии», – пояснили специалисты Национальной системы здравоохранения Британии.

Выявление рака шейки матки на самой ранней, первой, стадии, дают наилучшие шансы на выживание, однако игнорирование регулярных осмотров может привести к риску обнаружения заболевания на позднем этапе, когда выживаемость составляет всего 5%. Лучший способ распознать недуг как можно раньше, не игнорировать тревожные признаки, которые могут включать в том числе аномальные кровотечения во время и после секса, а также между менструациями и после наступления менопаузы. Это один из самых первых тревожных симптомов, особенно у женщин в климаксе. Учтите, возрастных ограничений у данного вида онкологии нет.