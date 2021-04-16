5 признаков ревматоидного артрита, которые вы часто игнорируете, а зря

При ревматоидном артрите иммунная система человека начинает атаку на суставы, провоцируя воспаления, отеки. Она сопровождается болезненными ощущениями, скованностью и ограниченной подвижностью, сообщает портал WebMD.

Но ревматоидному артриту свойственны признаки, о которых вы даже не догадываетесь, и возникающие беспокойства зачастую приписываете другому недугу. Если у вас есть какое-либо из следующих проявлений — немедленно обращайтесь ко врачу! Стоит отметить, что эти проблемы ухудшаются по мере того, как артрит прогрессирует.