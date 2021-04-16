5 признаков ревматоидного артрита, которые вы часто игнорируете, а зря
При ревматоидном артрите иммунная система человека начинает атаку на суставы, провоцируя воспаления, отеки. Она сопровождается болезненными ощущениями, скованностью и ограниченной подвижностью, сообщает портал WebMD.
Но ревматоидному артриту свойственны признаки, о которых вы даже не догадываетесь, и возникающие беспокойства зачастую приписываете другому недугу. Если у вас есть какое-либо из следующих проявлений — немедленно обращайтесь ко врачу! Стоит отметить, что эти проблемы ухудшаются по мере того, как артрит прогрессирует.
Проблемы с глазами. Воспаляются склеры (белая часть глаза), наблюдается боль в глазах, покраснение, ухудшение зрения.
Боль в животе. Артрит может вызвать ревматоидный васкулит. Тогда воспаление распространится и на кровеносные сосуды, из-за чего и станут возникать боли в животе. Такое нарушение очень опасно для организма, необходима срочная медицинская помощь.
- Проблемная кожа. О наличии болезни могут сигнализировать следующие признаки:
- появление синяков,
- чувствительность к солнцу,
- красные и фиолетовые линии под кожей,
- раны долго не заживают,
- язвы и пятна на коже.
Лихорадка. В течение болезни ваша иммунная система изнашивается, поэтому велик риск подхватить вирусы, и в качестве ответной реакции организма появятся жар и озноб.
Колющая боль. Чувствуете будто в вас втыкают иголки, ощутили онемение и холод в конечностях? Это сигнал тревоги от вашего организма, если боль усиливается — бегите ко врачу!
Напомним, важно не заниматься самолечением. Если нашли у себя хотя бы один из симптомов, тогда самый лучший вариант — обследоваться.
Фото: freepik.com
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