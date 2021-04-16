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5 признаков ревматоидного артрита, которые вы часто игнорируете, а зря

Ревматоидный артрит — распространенная по всему миру болезнь, поражающая суставы человека. Это заболевание приводит к осложнениям и инвалидности, от него нет лекарств, поэтому очень важно вовремя его диагностировать, чтобы затормозить развитие патологического процесса.

При ревматоидном артрите иммунная система человека начинает атаку на суставы, провоцируя воспаления, отеки. Она сопровождается болезненными ощущениями, скованностью и ограниченной подвижностью, сообщает портал WebMD.

Но ревматоидному артриту свойственны признаки, о которых вы даже не догадываетесь, и возникающие беспокойства зачастую приписываете другому недугу. Если у вас есть какое-либо из следующих проявлений — немедленно обращайтесь ко врачу! Стоит отметить, что эти проблемы ухудшаются по мере того, как артрит прогрессирует.

  • Проблемы с глазами. Воспаляются склеры (белая часть глаза), наблюдается боль в глазах, покраснение, ухудшение зрения.

  • Боль в животе. Артрит может вызвать ревматоидный васкулит. Тогда воспаление распространится и на кровеносные сосуды, из-за чего и станут возникать боли в животе. Такое нарушение очень опасно для организма, необходима срочная медицинская помощь.

  • Проблемная кожа. О наличии болезни могут сигнализировать следующие признаки:
  1. появление синяков,
  2. чувствительность к солнцу,
  3. красные и фиолетовые линии под кожей,
  4. раны долго не заживают,
  5. язвы и пятна на коже.

  • Лихорадка. В течение болезни ваша иммунная система изнашивается, поэтому велик риск подхватить вирусы, и в качестве ответной реакции организма появятся жар и озноб.

  • Колющая боль. Чувствуете будто в вас втыкают иголки, ощутили онемение и холод в конечностях? Это сигнал тревоги от вашего организма, если боль усиливается — бегите ко врачу!

Напомним, важно не заниматься самолечением. Если нашли у себя хотя бы один из симптомов, тогда самый лучший вариант — обследоваться.

Фото: freepik.com

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