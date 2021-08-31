5 признаков, которые «намекают», что у вас обострился аппендицит
Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», одним из самых распространенных острых заболеваний кишечника в мире считается аппендицит. Однако патология касается не самого аппендикса, а воспаление приходится на его отросток. Если аппендикс блокируется, образуется секрет, который обеспечивает бактериям оптимальную питательную среду. В результате воспаление становится очень опасным и угрожает жизни человека.
«Если не лечить, могут возникнуть опасные для жизни последствия», — подчеркнул главный врач общей, сосудистой и висцеральной хирургии больницы Санкт-Винценц в Кельне Томас Вильгельм.
Симптоматикой аппендицита считаются следующие недомогания: внезапная сильная боль в области выше пупка, которая переходит в правую нижнюю часть живота; тошнота, лихорадка, рвота и потеря аппетита.
Если вы подозреваете у себя начало воспалительного процесса, необходимо обратиться к врачу, а в случае, когда состояние дошло до фазы обострения, срочно требуется скорая помощь и, вероятно, удаление аппендикса, чтобы предотвратить его разрыв внутри брюшной полости.
Фото: freepik.com
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