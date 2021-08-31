5 признаков, которые «намекают», что у вас обострился аппендицит

«Если не лечить, могут возникнуть опасные для жизни последствия», — подчеркнул главный врач общей, сосудистой и висцеральной хирургии больницы Санкт-Винценц в Кельне Томас Вильгельм.

Симптоматикой аппендицита считаются следующие недомогания: внезапная сильная боль в области выше пупка, которая переходит в правую нижнюю часть живота; тошнота, лихорадка, рвота и потеря аппетита.

Если вы подозреваете у себя начало воспалительного процесса, необходимо обратиться к врачу, а в случае, когда состояние дошло до фазы обострения, срочно требуется скорая помощь и, вероятно, удаление аппендикса, чтобы предотвратить его разрыв внутри брюшной полости.