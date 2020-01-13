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Как у Джастина Бибера: 5 признаков болезни Лайма, которые нельзя игнорировать

25-летний популярный исполнитель уже два года борется с инфекционным заболеванием.

В январе Джастин Бибер решился на признание: он страдает от болезни Лайма. Это инфекционное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Клещевой боррелиоз поражает кожу, нервно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, - все зависит от степени зараженности и своевременности лечения.

У себя в Instagram певец заявил, что продолжает борьбу с заболеванием и во всех подробностях расскажет об этом в соответствующем фильме. Тот увидит свет 27 января. Бибер не раз слышал в свой адрес обвинения в том, что он употребляет запрещенные препараты, якобы поэтому так «погано» выглядит. Причина, как оказалось, в другом.

На какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы диагностировать болезнь Лайма? Ведь и сам Бибер далек не сразу понял, в чем причина его бесконечной усталости и проблем с кожей. А все потому, что заболевание легко спутать с другим.

Пять тревожных сигналов организма, которые могут говорить о болезни Лайма

  1. сыпь на теле.
  2. высокая температура, жар и озноб.
  3. головные боли.
  4. боли в мышцах и суставах.
  5. постоянная усталость и потеря энергии.

Джастин Бибер не единственный из селебрити, кому диагностировали болезнь Лайма. В 2015 году стало известно, что Аврил Лавин страдает от этого заболевания. Девушка призналась, что долгое время врачи диагностировали у нее синдром хронической усталости и позже депрессию. Лишь несколько лет спустя выяснилась истинная причина.

Фото: vostock-photo; Instagram

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