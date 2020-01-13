Как у Джастина Бибера: 5 признаков болезни Лайма, которые нельзя игнорировать

В январе Джастин Бибер решился на признание: он страдает от болезни Лайма. Это инфекционное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Клещевой боррелиоз поражает кожу, нервно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, - все зависит от степени зараженности и своевременности лечения.

У себя в Instagram певец заявил, что продолжает борьбу с заболеванием и во всех подробностях расскажет об этом в соответствующем фильме. Тот увидит свет 27 января. Бибер не раз слышал в свой адрес обвинения в том, что он употребляет запрещенные препараты, якобы поэтому так «погано» выглядит. Причина, как оказалось, в другом.