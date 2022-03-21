5 неочевидных симптомов рака яичников, которые необходимо знать каждой женщине

Среди неочевидных симптомов рака яичников Саураб Фаднис отметил следующие проявления: водянистые выделения из влагалища; любое изменение частоты мочеиспускания, особенно императивные позывы, может быть ошибочно принято за инфекцию; изменения в работе кишечника, особенно диарея, часто ошибочно принимаемая за СРК (синдром раздраженного кишечника); постоянный кашель, одышка или усталость могут быть признаком скопления жидкости в грудной клетке; необычные шишки — например, в паху или возле ключицы.

«Рак яичников называли тихим убийцей, но теперь мы знаем, что у большинства женщин действительно есть симптомы, которые могут помочь в ранней диагностике. Наиболее распространенными симптомами являются отек или вздутие живота, боль в области таза или живота, снижение аппетита или более быстрое чувство насыщения и потребность в более частом мочеиспускании», — добавил гинеколог. По его словам, эти симптомы распространены и обычно не означают наличие проблемы, однако, если они сохраняются через несколько недель или усиливаются, важно пройти обследование.

Фаднис в беседе с «Медик Форум» также отметил, что аналогичные признаки возникают и при других видах рака в брюшной полости. К ним относятся: несварение желудка, изменения в работе кишечника, чувство усталости, боли в спине, потеря веса без видимых причин, одышка, ощущение нового комка или аномальное вагинальное кровотечение.