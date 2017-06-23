5 натуральных продуктов, которые помогут очистить печень
Печень очищает организм от токсинов. А кто очистит ее саму? Ученые назвали 5 продуктов, которые ей точно помогут.
По информации медицинского портала «Ортодокс», вам и вашей печени необходимы:
Чеснок – он содержит крайне полезные селен и аллицин, которые не позволяют развиться жировой болезни печени (ЖБП).
Куркума – пожалуй, лучшее природное желчегонное.
Авокадо – способствует восстановлению органа-фильтра после неблагоприятных воздействий.
Грейпфрут выполняет те же функции, что и авокадо, но стоит дешевле. К тому же с ним надо поосторожней гражданам, у которых есть проблемы с почками.
Кофе… Ученые нашли вам оправдание: ежеутренняя пара чашек этого напитка, может, и делает вас кофеинозависимым, зато предотвращает развитие цирроза.
Фото: istockphoto