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5-летняя девочка, страдающая лейкемией, стала подмастерьем в тату-салоне

Благотворительный фонд “A special wish”, специализирующийся на исполнении заветных желаний детей, которые не могут ждать, ежедневно воплощает в жизнь их самые дерзкие и амбициозные мечты. На этот раз фонду предстояло исполнить желание смертельно-больной девочки Майи из города Кливленда, американского штата Огайо.

У 5-летней Майи острая лимфобластная лейкимия. Это агрессивное и быстропрогрессирующее заболевание костного мозга, которое в обиходе иногда называют “раком крови”.

Майя мечтает стать тату-мастером, когда вырастет. Зная о том, что серьезная болезнь, возможно, никогда не позволит дочери стать взрослой, родители девочки решились обратиться в организацию “A special wish”, для которой и правда, похоже, нет ничего невозможного.

Чтобы исполнить заветное желание Майи, организация договорилась с одним из самых известных в Кливленде тату-салонов, который на один день взял над малышкой шефство и устроил ей самую что ни на есть настоящую производственную практику.

В тату салоне девочка встретилась с настоящими мастерами, которые рассказали ей о тонкостях своего дела, показали, как использовать профессиональные инструменты и смешивать красочные чернила.

После ознакомления с азами тату-дела, Майе разрешили самой вытатуировать свое имя, правда только на грейпфруте. После этого, девочка вместе с командой мастеров трудилась над созданием своего собственного дизайна татуировки - маленькой панды.

Но на этом сюрпризы не закончились... Мастера не забыли и о родителях девочки, которым были набиты памятные татуировки, сделанные по эскизу дочери. Теперь на лодыжке у мамы Майи и на предплечье у папы, красуется маленькая панда, которая всегда будет хранить в себе память о девочке.

Фото: Vostock-photo

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