5-летняя девочка получила ожоги 3 степени, играя с ароматизированной свечой

В тот роковой вечер бабушка Джианны как обычно искупала внучку перед сном и, чтобы наполнить дом приятным запахом, зажгла ароматизированную свечу, а сама вышла из комнаты, оставив малышку одну. Из любопытства девочка схватила свечу, и уже через мгновение ее футболка полыхала ярким пламенем. Услышав крики внучки о помощи, бабушка ворвалась в комнату и, в панике, пытаясь потушить огонь, вызвала скорую помощь. С ожогами 3 степени девочка была доставлена в детскую больницу Детройта. Когда мама Джианны, 27-летняя Ребека, примчалась в больницу, она с трудом смогла узнать родную дочь - на девочке не было живого места. Все тело малышки с головы до ног было обмотано бинтами. Джианну ввели искусственную кому, в которой она пробыла целый месяц, пока врачи боролись за ее жизнь.

Но все самое страшное началось тогда, когда Джианна пришла в себя после медикаментозного сна. В течение последующих трех месяцев ей потребовались множественные операции по пересадке кожи. Чтобы восстановить шею, грудь и живот девочки, докторам пришлось трансплантировать огромные куски кожи с ее спины. А для пересадки кожи на обгоревшие бедра врачи использовали донорский материал.

После трансплантации Джианне сделали лазерную шлифовку кожи. В общей сложности девочка пережила 8 операций. По словам врачей, для полного восстановления по мере роста малышке понадобятся дополнительные операции на лице, шее и руках.

Помимо хирургического вмешательства девочке понадобились продолжительные сеансы физиотерапии, из-за обширного ожога стоп ей пришлось заново учиться ходить. По прошествии двух лет после несчастного случая мама Джианны не устает делиться историей дочки в соцсетях, призывая остальных родителей перестать пользоваться свечами в домах, где есть маленькие дети.