5-летняя девочка боится чистить зубы после того, как щеткой пробила себе в небе дыру размером 2,5 см

Митчел не сразу осознал всю серьезность ситуации. Первые мысли, которые пришли в голову - это то, что Селеста повредила десну или губу. Однако вскоре кровь наполнила весь рот девочки. Тогда, чтобы рассмотреть рану получше, мужчина взял фонарик и тут же пришел в ужас от увиденного. У Селесты оказалась пробита задняя часть неба.

Митчел тут же отвез дочь в больницу. Назначенная девочке компьютерная томография не выявила никаких опасных для жизни повреждений. Несмотря на то, что ни сосуды, ни артерии не были задеты, Селесте все же понадобилась экстренная операция. Врачам потребовалось более двух с половиной часов, чтобы залатать рану в небе девочки. Операция прошла успешно, и уже через сутки пребывания в больнице Селесту выписали домой, прописав строгую диету: ничего кроме пюреобразной и жидкой пищи.

Несмотря на то, что девочка хорошо восстанавливается, врачи опасаются, что в будущем у нее могут возникнуть проблемы с речью из-за поврежденной поверхности задней части неба. В настоящий момент речь Селесты кажется в норме, тем не менее, врачи не исключают, что с проблемами логопедического характера девочка может столкнуться по мере взросления.

Пока же малышку больше волнует чистка зубов, которую она теперь панически боится и старается всеми способами избегать.