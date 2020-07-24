5-летний мальчик погиб из-за нападения роя разъяренных ос
Как передает онлайн-издание Khmer Times, трагедия произошла в Камбодже после того, как пожилая женщина отправилась рубить пальмовые листья для строительства курятника. Она планировала уйти недалеко от дома, потому взяла с собой на прогулку внука. Соседи семьи сказали: «Срезая листья, Оурн случайно ударила по большому осиному гнезду, висевшему на дереве. Около 30 разъяренных насекомых немедленно напали на нее и ее внука Морну и нанесли множество укусов».
Бабушка пыталась спасти своего внука и отнесла его на руках домой, где он вскоре и умер. Сама же Оурн потеряла сознание и в тяжелейшем состоянии была доставлена в больницу, после того как ее случайно обнаружили соседи. Заместитель начальника окружной полиции Ко-Андет, в провинции Такео, подполковник Чуон Саманг опознал погибшего ребенка и напомнил всем, насколько могут быть опасны осы, и рекомендовал тем, кого ужалили, тем более если это произошло неоднократно, немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку это может быть смертельно опасно — анафилактический шок наступает очень быстро.
Фото: pexels
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