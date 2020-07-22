5 красноречивых симптомов, которые указывают на проблемы с сердцем

Третий и четвертый опасные сигналы – появление отеков нижних конечностей ближе к вечеру, которые иногда не исчезают за ночь, и нарушение сна. Из-за того, что сердце работает плохо, в результате чего жидкость задерживается в организме, «давление снижается, ускоряется сердечный ритм (90 ударов в минуту и больше). Проявляются признаки ослабления сердечной мышцы: отеки на ногах, вода в животе, набухание печени, накопление жидкости в легких и одышка, которая усиливается в положении лежа», — объяснила кардиолог. В таких случаях человек просто не может заснуть, не опустив ноги и не подложив 3-4 подушки под голову. Также стоит обратиться к врачу, если в состоянии покоя ваш пульс поднимается до 90 ударов в минуту и выше – это прямое указание на аритмию, потому стоит незамедлительно пройти обследование у кардиолога.

Фото: pexels

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